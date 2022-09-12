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Кузяев стал суперигроком, ни в чём не уступает южноамериканцам

Кузяев стал суперигроком, ни в чём не уступает южноамериканцам

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СУ» разгромную победу «Зенита» над «Оренбургом» (8:0).

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