Бывшего замминистра обороны Булгакова допросили по новому делу

Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова допросили по новому делу. Оно касается хищений при поставках некачественных комплектов сухпайков военным.
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Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова допросили по новому делу. Оно касается хищений при поставках некачественных комплектов сухпайков военным.
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