Какие льготы и выплаты убедят россиянок рожать больше

Каких льгот не хватает российским семьям, чтобы рождаемость начала повышаться? В стране уже принято немало мер, призванных поддержать родителей с детьми, но при этом демографические показатели с каждым годом становятся только хуже.
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