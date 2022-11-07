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Студенты задали вопросы о работе и спецоперации приморскому депутату 

Студенты задали вопросы о работе и спецоперации приморскому депутату 

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис встретился с преподавателями и студентами филиала колледжа ВВГУ и Артёмовского колледжа сервиса и дизайна, сообщает ИА DEITA.

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