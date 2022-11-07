Студенты задали вопросы о работе и спецоперации приморскому депутату 

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис встретился с преподавателями и студентами филиала колледжа ВВГУ и Артёмовского колледжа сервиса и дизайна, сообщает ИА DEITA.