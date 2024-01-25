Суд запретил продавать устройства для скрытия автономеров

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продавать в Сети хитрые устройства, позволяющие водителям прятать автомобильные номера, - чаще всего это рамки-перевертыши, которые по сигналу опускают номерной знак лицевой частью к земле.