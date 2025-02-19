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Царьград

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Цены на iPhone в России упали: iPhone XR теперь стоит 16 тысяч рублей

Цены на iPhone в России упали: iPhone XR теперь стоит 16 тысяч рублей

За последние месяцы в России цены на iPhone снизились на 13%. Наибольшее падение показал iPhone XR – его стоимость уменьшилась на 31% и достигла 16 тысяч рублей.

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