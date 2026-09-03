Украина «постепенно, медленно проигрывает»

19 августа Верховная рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны 312 голосами. Парламентский гейт Банковая прошла: вакансия исчезла.
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