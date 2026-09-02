Кухарук обсудил с нефтяными генералами добычу трудноизвлекаемой нефти

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук обсудил с руководителями нефтегазовых компаний и представителями федеральных ведомств меры поддержки проектов по увеличению нефтеотдачи и освоению трудноизвлекаемых запасов.
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