Корреспондент «Красного знамени» Шестериков стал новым героем спецпроекта РИАМО

В рамках специального проекта «Герои-военкоры» агентство РИАМО опубликовало материал о Михаиле Шестерикове — знаменитом военном корреспонедте времен Великой Отечественной войны, сотруднике газеты «Красная звезда», участнике важнейших сражений и событии Нюрнбергского трибунала.
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