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Глава ЛДПР посетил выставку «Россия»: «Настоящая демонстрация величия»

Глава ЛДПР посетил выставку «Россия»: «Настоящая демонстрация величия»

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от посещения Международной выставки-форума «Россия» и отметил, что после участия во многих важных мероприятиях в разных странах он никогда не видел ничего подобного.

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