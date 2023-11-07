Глава ЛДПР посетил выставку «Россия»: «Настоящая демонстрация величия»

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от посещения Международной выставки-форума «Россия» и отметил, что после участия во многих важных мероприятиях в разных странах он никогда не видел ничего подобного.