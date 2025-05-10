Вместо эпиграфа анекдот: Следователь допрашивает лежащего на больничной койке потерпевшего: — Так вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит гражданин, ворвавшийся к вам в квартиру, вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам в задний проход? Но, возможно, его видели какие-нибудь свидетели? — Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?! Думаете, такое название статьи — это какая-то клубничка? И я сейчас начну рассуждать, как и кто бегает за интимом к соседям? А вот и нет.
«Ну надо же, как нас не любят»
Комментарии
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ninikooo Митусова
Абсолютно плевать на то, кто любит, кто не любит. Держать границу на замке, не ввозить всякую мразь и жить своей жизнью.
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4 час.
Ирина Печенкина
плевать на всех-жить своей жизнью, если твоя жизнь не куплена твоей -изгадно -сволочной-жизнью предков. если ты-сам заработал свою жизнь, а не проституировался- будучи гадом- на крови свих предков
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4 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Я бы добавил описание ментальности европейцев, очень неприятные выводы возникают, если признать тотальное хуторное землепользование, зародившееся примерно 500 лет. И тогда было было всё доказательно в сравнении по ментальности!
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49 мин.
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