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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэрил Мори прослушал все выпуски подкаста Пола Джорджа, прежде чем подписать его в «Сиксерс»

По словам президента «Сиксерс», за счет этого он хотел лучше узнать экс-игрока «Клипперс», с которым клуб в итоге подписал крупный контракт.

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