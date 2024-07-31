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Российский ремейк южнокорейской дорамы «Город тайн» выйдет 5 августа

Российский ремейк южнокорейской дорамы «Город тайн» выйдет 5 августа

Главные роли в сериале исполнили Софья Лебедева и Илья Любимов. «Город тайн», 2024 кадр из сериалаВ онлайн-кинотеатрах KION и Иви 5 августа состоится премьера первого ремейка остросюжетного южнокорейского детектива «Stranger».

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