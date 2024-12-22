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В Госдуме будут недовольны. Стало известно, куда тренеры «Зенита» Семак и Тимощук улетели отдыхать

В Госдуме будут недовольны. Стало известно, куда тренеры «Зенита» Семак и Тимощук улетели отдыхать

Стало известно, куда улетели отдыхать тренеры «Зенита» Сергей Семак и Анатолий Тимощук.Стало известно, куда улетели отдыхать тренеры «Зенита» Сергей Семак и Анатолий Тимощук.

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