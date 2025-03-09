Россиянин Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Перейрой в чемпионском бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Алексом Перейрой, благодаря которой он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
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