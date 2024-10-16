Сценарист «Слова пацана» назвал историю выжившего в море туриста достойной экранизации

Она может лечь в основу новой кинокартины Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что в курсе истории спасённого в Охотском море туриста, – она может лечь в основу новой кинокартины, передаёт 360.
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