Сценарист «Слова пацана» назвал историю выжившего в море туриста достойной экранизации

Она может лечь в основу новой кинокартины Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что в курсе истории спасённого в Охотском море туриста, – она может лечь в основу новой кинокартины, передаёт 360.