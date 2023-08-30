Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате»

Людмила Лиханова

А почему там была жена ( а может вдова)двойника Пригожина и с очень печальным лицом? Ну не о зарплате же мужа беспокоилась? Но вообще самое паскудное то, что его как Героя России по регламенту должны были хоронить с почестями тем более, что обвинения сняты и наград его не лишали. Непорядочек...