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Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате»

Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате»

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вечером во вторник сообщила, что прощание с ним «состоялось в закрытом формате» и «желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище».

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Это место среди петербуржцев носит хитрое название ...связанное с речкой Лупой
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1 д.
Владимир Соловьев
Царствие Небесное Р.Б. Евгению!
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1 д.
Людмила Лиханова
А почему там была жена ( а может вдова)двойника Пригожина и с очень печальным лицом? Ну не о зарплате же мужа беспокоилась? Но вообще самое паскудное то, что его как Героя России по регламенту должны были хоронить с почестями тем более, что обвинения сняты и наград его не лишали. Непорядочек...
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1 д.

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