Nvidia будет продавать технологии другим компаниям. Представлена NVLink Fusion

Nvidia заявила, что планирует продать другим компаниям технологию, которая позволит объединить микросхемы для ускорения обмена данными между микросхемами, необходимого для создания и развертывания инструментов искусственного интеллекта.
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