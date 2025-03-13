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Царьград

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Итальянский портал: Британия и Франция причастны к атаке дронов на Москву?

Итальянский портал: Британия и Франция причастны к атаке дронов на Москву?

Франция и Британия могут быть связаны с нападением дронов на Москву, сообщает L’antidiplomatico. По данным Министерства обороны, за ночь было сбито 337 аппаратов.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Тогда почему рой наших БПЛА не бомбит Лондон и Париж?
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19 час.
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