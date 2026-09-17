Мужчина-тиран управлял автомобилем своей партнерши во время движения

Иногда цифровые функции в автомобиле оборачиваются настоящим кошмаром. Жительница Сиднея беспомощно наблюдала, как её бывший партнёр, бизнесмен, начал удалённо управлять её Tesla со своего смартфона.
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