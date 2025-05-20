В Петербурге объявили конкурсы по продаже четырех памятников регионального значения

В Красном селе, Ломоносове и Петергофе Объявлены конкурсы по продаже четырёх памятников регионального значения в Красном Селе, Ломоносове и Петергофе по символической стартовой цене 1 рубль, сообщили в пресс-службе КГИОП со ссылкой на сайт Российского аукционного дома.