Сегодня в России отмечается День военного связиста.От всей души поздравляем личный состав и ветеранов войск связи с профессиональным праздником!Войска связи имеют огромное значение для обеспечения и укрепления обороноспособности нашей страны.
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