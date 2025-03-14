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Финские исследования опровергают прямую связь между физической активностью и долголетием

Финские ученые из Университета Ювяскюля провели масштабное исследование, которое ставит под сомнение ранее существовавшее представление о том, что физическая активность напрямую влияет на продолжительность жизни.

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