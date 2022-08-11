В Мытищах мужчина поругался с начальником и поджег его автомобиль

Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился поджогом автомобиля. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, 32-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в умышленном повреждении имущества.