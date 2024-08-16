Курскую Мартыновку зачистили от ВСУ и наши рвут в клочья боевиков из бригады палачей: Карта специальной военной операции на Украине на 16 августа 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска успешно отразили масштабную атаку 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Кремяного, Курская область.