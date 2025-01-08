Взрывы в Киевской и Черкасской областях: цели и последствия атак

Взрывы произошли в Киевской и Черкасской областях Украины, удар направлен на объекты инфраструктуры. Российские силы начали атаки после теракта на Крымском мосту, который, по мнению властей России, организовали украинские спецслужбы.
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