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Украинский генерал Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта ВСУ

Украинский генерал Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта ВСУ

Генерал Марченко считает, что не открывает военную тайну, заявляя об обрушении фронта ВСУ.Фронт Вооруженных сил Украины обрушился под натиском русской армии.

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