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Экс-советник кабмина ФРГ Рар: Движение за мир отсутствует, остается молиться

Экс-советник кабмина ФРГ Рар: Движение за мир отсутствует, остается молиться

Экс-советник кабинета министров Германии Александр Рар, возглавлявший центр по России и Евразии при Германском совете по внешней политике, заявил, что движения за мир вокруг Украины не наблюдается «даже в зародыше».

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