Одна страна запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив

Индия запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg. Власти страны обратились к судовладельцам и кадровым агентствам с просьбой прекратить отправку моряков страны на судах, проходящих через транспортную артерию в страны Персидского залива до особого распоряжения.