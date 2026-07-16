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Одна страна запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив

Одна страна запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив

Индия запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg. Власти страны обратились к судовладельцам и кадровым агентствам с просьбой прекратить отправку моряков страны на судах, проходящих через транспортную артерию в страны Персидского залива до особого распоряжения.

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