Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?

александр муравьев

Чушь полная. Изгоняли русских -пели и плясали. И убивали и насиловали. Когда обосрались пришли к нам нес ПРОСЬБОЙ. Они идут с требованием ОТДАЙ нам. Очевидно ПИСАКА из их агитаторов. У нимх нет войны, нам показывают красивые картинки и цифры с какой скоростью развиваются их экономики. Вот пусть и помогают своим странам поднимать их до должного уровня. А мигрантов из Таджикистана, одной из наиболее жестоко отнёсшимся к русским республике уже превысило 40% населения, т.е. 4 миллиона из десяти. И, при этом , эти люди хотят жить по своим законам и правилам, российские законы их не волнуют. Максимально сократить число мигрантов, выслать их семьи которые с помощью продажных чинуш сжирают наш соц бюджет.