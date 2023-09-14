Самое поразительное, что дело не в Америке. Дело в них самих! И речь вообще не про учебники. Мне кажется, если просто заглянуть в суть того, кто они, то все становится понятным.
Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
Поумнеют, но поздно будет
Ответить
18 час.
Татьяна Кибишева
Не поумнеют, не привыкли, не умеют, не хотят, продаться легче.
Ответить
6 час.
александр муравьев
Чушь полная. Изгоняли русских -пели и плясали. И убивали и насиловали. Когда обосрались пришли к нам нес ПРОСЬБОЙ. Они идут с требованием ОТДАЙ нам. Очевидно ПИСАКА из их агитаторов. У нимх нет войны, нам показывают красивые картинки и цифры с какой скоростью развиваются их экономики. Вот пусть и помогают своим странам поднимать их до должного уровня. А мигрантов из Таджикистана, одной из наиболее жестоко отнёсшимся к русским республике уже превысило 40% населения, т.е. 4 миллиона из десяти. И, при этом , эти люди хотят жить по своим законам и правилам, российские законы их не волнуют. Максимально сократить число мигрантов, выслать их семьи которые с помощью продажных чинуш сжирают наш соц бюджет.
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии