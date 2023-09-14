Неспешный разговор

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Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?

Почему бывшие республики СССР сейчас играют против нас?

Самое поразительное, что дело не в Америке. Дело в них самих! И речь вообще не про учебники. Мне кажется, если просто заглянуть в суть того, кто они, то все становится понятным.

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Комментарии
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Иван Агеев
Поумнеют, но поздно будет
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18 час.
Татьяна Кибишева
Не поумнеют, не привыкли, не умеют, не хотят, продаться легче.
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6 час.
александр муравьев
Чушь полная. Изгоняли русских -пели и плясали. И убивали и насиловали. Когда обосрались пришли к нам нес ПРОСЬБОЙ. Они идут с требованием ОТДАЙ нам. Очевидно ПИСАКА из их агитаторов. У нимх нет войны, нам показывают красивые картинки и цифры с какой скоростью развиваются их экономики. Вот пусть и помогают своим странам поднимать их до должного уровня. А мигрантов из Таджикистана, одной из наиболее жестоко отнёсшимся к русским республике уже превысило 40% населения, т.е. 4 миллиона из десяти. И, при этом , эти люди хотят жить по своим законам и правилам, российские законы их не волнуют. Максимально сократить число мигрантов, выслать их семьи которые с помощью продажных чинуш сжирают наш соц бюджет.
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25 мин.

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