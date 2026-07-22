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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Колыванов: «Футбол тяжелее хоккея. Даже Овечкин сказал, что чуть не умер, пока разминался с «Динамо». Хоккеисты – машины ходячие, им даже хорошо, когда есть лишний вес»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что футбол тяжелее хоккея. «Футбол – это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел.

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