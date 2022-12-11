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«Не только в Киевской губернии»: Медведев сообщил, где «окопались» враги России

«Не только в Киевской губернии»: Медведев сообщил, где «окопались» враги России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отличие от украинцев, которые считают, что их враг расположен в границах РФ, «с Запада до Владивостока», противники России находятся не только в пределах Украины.

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