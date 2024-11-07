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Сомнолог Кудинов: использование берушей нарушает естественное выведение ушной серы

Сомнолог Кудинов: использование берушей нарушает естественное выведение ушной серы

Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал плюсы и минусы использования берушей во время сна.

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