Сомнолог Кудинов: использование берушей нарушает естественное выведение ушной серы

Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал плюсы и минусы использования берушей во время сна.
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