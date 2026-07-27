О бессмысленности современных войн

Безумство слабыхВойны никогда не начинают против равного и, само собой, более сильного противника. У военно-политического руководства стороны, инициирующей боевые действия, всегда есть иллюзия собственного превосходства.
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