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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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О бессмысленности современных войн

О бессмысленности современных войн

Безумство слабыхВойны никогда не начинают против равного и, само собой, более сильного противника. У военно-политического руководства стороны, инициирующей боевые действия, всегда есть иллюзия собственного превосходства.

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