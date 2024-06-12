Среда, 1️⃣2️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👶 Всемирный день борьбы с детским трудом 🇷🇺 День России 🎊День рождения противогаза 🐍Змеиный праздник 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1798 год - в Санкт-Петербурге открыт Екатерининский институт благородных девиц 📔 1849 год - американец Льюис Хаслетт получил патент на придуманный им противогаз 📔 1897 год - Карл Элзенер запатентовал Швейцарский армейский нож 📔 1967 год - осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4» 📔 1990 год - на первом Съезде народных депутатов РСФСР принята "Декларацию о государственном суверенитете РСФСР" 📔 1991 год - на референдуме жители Ленинграда высказались за возвращение городу исторического названия - Санкт-Петербург 📔 1991 год - в ходе первых в истории России выборов Президента страны Борис Ельцин одержал победу с результатом 57,3% голосов избирателей.