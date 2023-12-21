Самая страшная катастрофа в истории: как Чёрное озеро стало морем

О Всемирном потопе, который едва не погубил человечество, слышали, наверное, многие. Учёные до сих пор пытаются найти свидетельства того, что описываемые в Ветхом завете события действительно происходили.
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