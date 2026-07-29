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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Еврокубок-2026/27 начнется 29 сентября, в регулярном сезоне 32 команды и 224 матча

Сезон-2026/27 Еврокубка стартует 29 сентября. В регулярном чемпионате примут участие 32 клуба, разделенные на 4 группы.

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