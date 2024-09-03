НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Карл X: забытый обряд или конец долгого Средневековья

Карл X: забытый обряд или конец долгого Средневековья

Франция: год расставания с прошлым В статье «Греческий вопрос в европейском концерте» мы остановились на окончательной потере Портой Эллады в 1830, от чего выиграли, если рассуждать с точки зрения сиюминутной перспективы, три великие державы, разгромившие османо-египетский флот в Наваринском сражении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх