Кто такой Абдулло, о котором говорил во время задержания один из террористов из "Крокуса"

Кто такой загадочный Абдулло из Telegram, который помогал террористам из "Крокуса"Один из исполнителей теракта в "Крокусе", в результате которого погибли больше сотни людей, во время задержания рассказал, где жил незадолго до страшных событий вечера 22 марта, с кем общался, а также кто ему помогал.