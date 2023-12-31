Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond

ЮШ

Юрий Шестаков

Так они на нас и проверяют свою технику, такая возможность есть, вроде как, помогают Украине, но сами готовятся к большой войне с Россией. Нам также надо кое-что проверить таким же макаром, помогая третьей стране. Фифти- фифти получится!