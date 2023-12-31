Россия, конечно, научилась отвечать. И это не то, что было в первый год СВО, или даже полгода назад.
Наконец-то можем достать Британию. За "Новочеркасск" ответит миноносец Diamond
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Дельта
Хуй когда это будет. На словах я Лев Толстой..
Ответить
12 час.
V
Valery
Самый лучший вариант передать ракетный комплекс третьей заинтересованной стране. Выведут пару кораблей королевского флота. Вот и будем квиты.
Ответить
12 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Так они на нас и проверяют свою технику, такая возможность есть, вроде как, помогают Украине, но сами готовятся к большой войне с Россией. Нам также надо кое-что проверить таким же макаром, помогая третьей стране. Фифти- фифти получится!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии