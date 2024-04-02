В мэрии заявили, что ремонт Димитровского моста не приведет к пробкам

Выполнит ремонт переправы подрядчик, который частично выполняет работы на Октябрьском мосту. В мэрии Новосибирска сообщили, что подрядчиком по ремонту Димитровского моста стало ООО СК «Дороги Сибири», контракт уже подписан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии