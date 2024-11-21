НФЛ. 12-я неделя. «Кливленд» сыграет с «Питтсбургом» и другие матчи

Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 12-я неделя 22 ноября Кливленд – Питтсбург – 4:15 24 ноября Каролина – Канзас-Сити – 21:00 Чикаго – Миннесота – 21:00 Хьюстон – Теннесси – 21:00 Индианаполис – Детройт – 21:00 Майами – Нью-Ингленд – 21:00 Нью-Йорк Джайентс – Тампа-Бэй – 21:00 Вашингтон – Даллас – 21:00 25 ноября Лас-Вегас – Денвер – 0.
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