Кейт Миддлтон с семьей окончательно съехала из дворца

Стало известно, насколько новая школа детей принца и герцогини не похожа на их прежнюю. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с LEGION-MEDIAКак стало известно, Кейт Миддлтон, ее супруг и их дети окончательно переехали из Кенсингтонского дворца в Виндзор.