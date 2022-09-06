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Кейт Миддлтон с семьей окончательно съехала из дворца

Кейт Миддлтон с семьей окончательно съехала из дворца

Стало известно, насколько новая школа детей принца и герцогини не похожа на их прежнюю. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с LEGION-MEDIAКак стало известно, Кейт Миддлтон, ее супруг и их дети окончательно переехали из Кенсингтонского дворца в Виндзор.

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