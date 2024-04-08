Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине ежедневно совершенствуют свои навыки по тактической медицине с эвакуацией «раненого»

Основной задачей тренировки стала отработка и применение командирами подразделений оптимальных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий мотострелков, как в обороне, так и в наступлении.
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