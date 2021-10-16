США выплатят компенсации семьям жертв авиаудара в Кабуле — NYT

С предложением выплаты компенсации родственникам погибших при авиаударе ВС США в Кабуле 29 августа выступили власти США, 15 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии