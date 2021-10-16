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США выплатят компенсации семьям жертв авиаудара в Кабуле — NYT

США выплатят компенсации семьям жертв авиаудара в Кабуле — NYT

С предложением выплаты компенсации родственникам погибших при авиаударе ВС США в Кабуле 29 августа выступили власти США, 15 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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