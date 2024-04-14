НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Хаманн об отмене пенальти после гола Забитцера с точки: «Нас держат за дураков. Чем ВАР занимались 3,5 минуты?»

На 48-й минуте главный арбитр Флориан Бадштюбнер назначил пенальти в ворота гладбахской «Боруссии». Марсель Забитцер реализовал 11-метровый удар, однако Бадштюбнер, вероятно, перед ударом свистнул, чтобы проверить эпизод с помощью ВАР и в итоге отменил пенальти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх