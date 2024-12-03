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Районная неделя

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Благотворительный пункт «Москва помогает» открылся рядом с Войковским районом

В столице до 28 февраля включительно будут работать пункты сбора подарков проекта «Москва помогает», где все желающие смогут передать посылки для участников специальной военной операции (СВО) и юных жителей новых регионов России.

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