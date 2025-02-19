Сенатор Круз: конфликт на Украине закончится в первой половине 2025 года

Сенатор Тед Круз, возглавляющий комитет по торговле в американском сенате, в эфире Fox News выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет добиться завершения конфликта на Украине в первые шесть месяцев 2025 года.
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