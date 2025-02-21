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Эксперт назвал самые ненадежные пароли

Эксперт назвал самые ненадежные пароли

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в смартфоне, при этом онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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