Евролига. Четвертьфинал. «Барселона» примет «Монако», «Анадолу Эфес» – «Панатинаикос»

«Монако» попробует завершить серию с «Барселоной» в гостях. «Анадолу Эфес» попытается выйти вперед в первом раунде против действующего чемпиона.
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